POL-PDKO: Wochenendebericht der Polizei Boppard 06. - 08.09.2019

Boppard (ots)

Sachbeschädigung Emmelshausen. In der Nacht vom 05.09 auf den 06.09.2019 wurden in der Straße im Buchseifen in Emmelshausen zwei Fahrzeuge zerkratzt. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Boppard in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht Boppard. Am 06.09.2019 wurde ein in der Parkstraße in Boppard geparkter PKW im Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Boppard entgegen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden Boppard. Am 06.09.2019 ereignete sich im Stadtgebiet Boppard ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW Fahrer und einem Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall verletzt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden - Auf der L209 in Fahrtrichtung Boppard kam ein PKW Fahrer auf der regennassen Straße von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Böschung. Der alleine im Fahrzeug befindliche Fahrzeugführer wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Trunkenheitsfahrt Niederburg. In Niederburg wurde ein PKW Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter der Beeinflussung von Alkohol stand. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

