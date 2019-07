Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190704 - 714 Frankfurt-Ostend: 5. Polizeirevier aufgrund Bombenentschärfung am Sonntag nur telefonisch erreichbar

Frankfurt (ots)

(em) Wie den Medien bereits bekannt ist, wird auch das 5. Polizeirevier in der Ferdinand-Happ-Straße am Sonntag, den 7. Juli 2019 von der Evakuierung wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe betroffen sein.

Das 5. Polizeirevier wird am Sonntag daher lediglich telefonisch erreichbar sein. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten werden an dem Tag in einem anderen Gebäude außerhalb der Evakuierungszone untergebracht. Strafanzeigen können auch online oder bei jedem anderen Polizeirevier im Stadtgebiet aufgenommen werden.

Das 5. Polizeirevier ist unter der Telefonnummer 069/755-10500 erreichbar. Wählen Sie im Notfall bitte die 110.

