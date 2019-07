Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190704 - 712 Frankfurt: Warnung vor falschen Polizeibeamten im Stadtgebiet

Frankfurt (ots)

(ka) Gestern kam es in Frankfurt erneut zu zwei Fällen, bei denen Senioren durch falsche Polizeibeamte großen Summen (insgesamt über 100.000 Euro) verloren haben. Die Frankfurter Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Masche.

Am Mittwochvormittag trug sich der erste Fall im Ostend zu: Ein angeblicher Polizist rief bei einem 84-Jährigen an. Er erzählte die Geschichte, dass Einbrecherbanden Spitzel bei der Bank hätten und sein Geld dort nicht mehr sicher sei. Er solle es abheben und vor seiner Haustür deponieren, wo es Zivilbeamte abholen würden. Der Senior deponierte dort, wie verlangt, Bargeld und Münzen und die Abholer zogen damit von dannen.

Gegen 14.30 Uhr verlor ein 85-Jähriger im Stadtteil Dornbusch mehrere zehntausend Euro. Zuvor hatte ein falscher Polizeibeamter bei ihm angerufen. Er gab ihm auch eine vermeintliche Nummer der Polizei, bei welcher der 85-Jährige anrufen solle, um sich die Echtheit seiner Angaben bestätigen zu lassen. Das tat der Senior, landete mit dieser falschen Nummer aber statt bei der richtigen Polizei, wieder bei dem Betrüger. Dieser sagte zu dem 85-Jährigen, dass er ein Lockmittel benötige, um zwei Täter festnehmen zu können. Die Wertsachen solle er an einer Litfaßsäule in der Kaiser-Sigmund-Straße deponieren. Die dort abgelegte Kassette mit Goldbarren und Münzen wurde kurze Zeit später von den Betrügern abgeholt.

So können Sie dabei helfen, weitere Taten zu verhindern:

- Bitte warnen Sie Ihre Eltern und Großeltern eindringlich vor dieser Masche.

- Die "echte Polizei" würde niemals Bargeld oder Wertsachen abholen.

- Sofort den Hörer auflegen.

- Wurden Sie von "Falschen Polizeibeamten" angerufen, kontaktieren Sie umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110!

