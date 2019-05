Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sibbesse: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Alfeld(hoe) Eine 44-jährige Einwohnerin aus Sibbesse hat am Samstag, 18.05.19, um 09.45 Uhr, den von ihr gentzten Pkw Audi, Farbe: blau, auf dem Parkplatz des NP-Marktes in Sibbesse, Pfingstanger, abgestellt. Als sie gegen 10:00 Uhr das Fahrzeug wieder in Betrieb nimmt stellt sie fest, dass der Pkw an der Fahrerseite Beschädigungen im Lack aufweist. Diese dürften von einem bislang unbekannten Fahrzeug verursacht worden sein. Der Fahrzeugführer des verursachenden Fahrzeugs entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt und geht zu Lasten eines Autohauses aus Hannover. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem PK Alfeld unter Tel.-Nr. 05181/91160 in Verbindung zu setzen.

