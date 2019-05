Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand einer Gewerbehalle in Hildesheim

Hildesheim (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist es in einer Gewerbehalle in der Senkingstraße in Hildesheim am Samstag, dem 18. Mai 2019, gegen 14:25 Uhr zu einem Brand gekommen. Personen wurden dabei nicht verletzt. Das Gebäude wurde durch das Feuer vollständig zerstört, wobei sich der geschätzte Sachschaden auf circa 20.000 Euro beläuft.

Ein Zusammenhang mit dem zeitgleichen Versammlungsgeschehen in Hildesheim besteht nicht.

