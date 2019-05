Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Hildesheim (ots)

Polizei Bad Salzdetfurth/Groß Ilde Im Tatzeitraum vom 14.05.2019, 12:00 Uhr, bis zum 17.05.2019, 12:30 Uhr, kam es in der Ortschaft "Groß Ilde", in der Schneidergasse/Einmündung "Am Geren", zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren stieß ein bisher unbeklannter Fahrzeugführer gegen die Grundstücksmauer der "Schneidergasse, Hausnummer 5". Durch diesen Zusammenstoß brach ein Teil der Betonmauer ab und fiel auf die Fahrbahn. Ohne sich um den entstandenen Schaden (ca. 200,- Euro) zu kümmern, entfernte sich der Fahrzeugführer vom Unfallort. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Straftat und bittet Zeugen sich bei dem Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer: 05063/901-0, zu melden. (Lö)

