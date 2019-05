Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld: Verkehrsunfallflucht auf Lidl-Parkplatz, Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Alfeld(hoe) Eine 26-jährige Alfelderin hat ihren Pkw Peugeot, Farbe: grün, am Freitag, 17.05.2019, 18:45 Uhr, auf dem Parkplatz Lidl an der Hannoverschen Straße in Alfeld abgestellt. Als sie gegen 19 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurück kam stellt sie fest, dass ein unbekanntes Fahrzeug ihren Pkw an der vorderen, linken Stoßstangenecke beschädgt hat. Das verursachende Fahrzeug hat sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der entstandene Schaden dürfte bei etwa 1500 Euro liegen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim PK Alfeld unter Tel.-Nr. 05181/91160 zu melden.

