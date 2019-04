Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Sprockhövel (ots)

Am 30.03.2019 kam es gegen 15.20 Uhr zu einem Unfall mit mehreren verletzten Motorradfahrern. Die zwischen 50 und 57 Jahre alten Männer aus Essen und Duisburg befuhren die Schevener Straße in Fahrtrichtung Obersprockhövel. Als ein vor ihnen fahrender Pkw VW wegen eines Fahrmanövers eines entgegenkommenden Pkw abbremsen und ausweichen musste, konnten die Zweiradfahrer nicht mehr rechtzeitig reagieren. Trotz Vollbremsung kam es teilweise zur Kollision mit dem VW, alle drei Fahrer sowie eine 50-jährige Sozia stürzten auf die Fahrbahn. Die Sozia und ihr 51-jähriger Vordermann wurden schwer, ein 52-jähriger leicht verletzt. Sie wurden umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Der 57-jährige Kradfahrer sowie Fahrer und Beifahrerin des VW blieben unverletzt. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw entfernte sich in seinem Pkw, ohne sich um den entstandenen Unfall zu kümmern. Aufmerksame Zeugen hatten sich jedoch das Kennzeichen gemerkt, sodass er von der Polizei ausfindig gemacht werden konnte. Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme komplett gesperrt. Zwei Motorräder und der Pkw VW wurden abgeschleppt.

