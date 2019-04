Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Zwei Pkw aufgebrochen

Schwelm (ots)

In der Nacht vom 28. auf den 29.03.2019 wurden in Schwelm-West zwei Fahrzeuge aufgebrochen. In der Göckinghofstraße wurde an einem weißen Pkw BMW eine Seitenscheibe eingeschlagen, in der Steinhauser Bergstraße wurde ein blauer Pkw BMW auf unbekannte Weise geöffnet. Aus beiden Fahrzeugen wurden Einbauteile entwendet.

