Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - BMW entwendet

Herdecke (ots)

In dem Zeitraum vom 30.03.2019, 21.00 Uhr bis zum 31.03.2019, 19:45 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen Pkw BMW (5er), der in der Loerfeldstraße am Fahrbahnrand geparkt stand. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter 02335-9166-7000 entgegen.

