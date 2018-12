POL-GI: Pressemeldung vom 06.12.2018: Gießen: Raubüberfall auf Tankstelle offenbar aufgeklärt

Gießen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung

der Staatsanwaltschaft Gießen, Marburger Straße 2, 35390 Gießen, stellvertretender Pressesprecher: Staatsanwalt Rouven Spieler, Tel.: 0641/934-3321, E-Mail: rouven.spieler@sta-giessen.justiz.hessen.de ,

und des

Polizeipräsidiums Mittelhessen, Pressestelle, Ferniestraße 8, D-35394 Gießen Telefon: (0641) 7006 (0) - 2040 Fax: (0641) 7006 - 2041, E-Mail: poea-gi.ppmh@polizei.hessen.de Pressesprecher: Jörg Reinemer

Pressemeldung vom 06.12.2018:

Gießen: Raubüberfall auf Tankstelle offenbar aufgeklärt

Ein am Sonntag, den 30.09.2018, verübter Raub auf eine Tankstelle in der Marburger Straße in Gießen wurde offenbar aufgeklärt. Beamte der Gießener Kriminalpolizei konnten am vergangenen Dienstag einen 34-Jährigen festnehmen. Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Nachdem ein Haftbefehl erlassen wurde, wurde er in eine Haftanstalt eingeliefert.

Wie am 01.20.2018 in einer Pressemeldung mitgeteilt, hatte eine maskierte männliche Person am 30.09.2018 gegen 22:40 Uhr die Tankstelle betreten und einen Angestellten mit einer Waffe bedroht. Der Täter flüchtete danach mit Bargeld in Richtung Innenstadt. Erste Fahndungsmaßnahmen brachten keinen Erfolg.

Die intensiven Recherchen der Kriminalpolizei führten dann zu einem Tatverdacht gegen den 34-jährigen Kongolesen. Der mutmaßliche Räuber konnte am Dienstag festgenommen werden. Die anschließenden Maßnahmen, darunter auch Durchsuchungen und Sicherstellungen von Beweismitteln, erhärteten den Tatverdacht. In der Vernehmung räumte der Tatverdächtige die Tat ein.

Hinweise bitte an die Kripo Gießen, Tel. 0641/7006-2555.

Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.

Weitere Auskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft Gießen vor.

Staatsanwalt Rouven Spieler, stellvertretender Pressesprecher

Jörg Reinemer, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei



E-Mail: poea-gi.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell