POL-GI: Pressemeldungen vom 05.12.2018: Polizeieinsatz in der Krofdorfer Straße in Gießen+++Solarmodul entwendet+++Planenschlitzer unterwegs

Gießen (ots) - Gießen: Polizeieinsatz in der Krofdorfer Straße

Mehrere Streifenwagen waren am Dienstag, gegen 17.50 Uhr, in der Krofdorfer Straße in Gießen im Einsatz. Zeugen hatten der Polizei gemeldet, dass ein 20 - Jähriger offenbar andere Personen in einem Wohnhaus mit einem Messer und einer Schere bedroht hätte. Bei den ersten Ermittlungen konkretisierten sich die Zeugenangaben. Eine Streife konnte den offenbar psychisch kranken Mann widerstandslos in seiner Wohnung festnehmen. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen in eine Klinik gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Einbruch im Rosenweg in Lützellinden

Auf Schmuck hatten es Unbekannte am Dienstag, zwischen 19.00 und 21.15 Uhr, in einem Wohnhaus im Rosenweg abgesehen. Die Unbekannten hatten ein Fenster des Hauses gewaltsam geöffnet und mehrere Zimmer durchsucht. Offenbar hatten die Täter zuvor vergeblich an einer Terrassentür gehebelt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Solarmodul entwendet

Am letzten Wochenende haben Unbekannte vom Gelände eines Kleingartenvereins am Sellnberg mehrere Sachen mitgehen lassen. Die Unbekannten waren zunächst über einen Maschendrahtzaun geklettert und hatten danach ein Solarmodul sowie andere Geräte mitgehen lassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Pohlheim: Kennzeichen entwendet

Im Admonter Ring in Garbenteich hatten es Langfinger auf die beiden Kennzeichen GI-EM357 bagesehen. Die Unbekannten hatten zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen zugeschlagen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Grünberg: Planenschlitzer am Werk

In der Nacht zum Dienstag waren sogenannte Planenschlitzer auf dem Gelände der Tank- und Raststätte Reinhardshain-Süd unterwegs. Die Unbekannten hatten mit einem Messer die Plane eines dort abgestellten Lasters aufgeschnitten und offenbar versucht, Kaffeepackungen zu entwenden. Möglicherweise wurden die Täter gestört. Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter der Rufnummer 06033 - 7043 5010.

Verkehrsunfälle:

Buseck: Unfallflucht in der Kasseler Straße

Trotz Schadens von etwa 1.500 Euro ist ein Unbekannter nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, zwischen 16.40 und 17.45 Uhr, in der Kasseler Straße ereignete, davongefahren. Der Unbekannte war mit seinem PKW gegen die Vorderseite eines Volvo gekommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Unfallflucht im Heinrich-Buff-Ring

Ein weißer Skoda wurde am Montag, zwischen 07.45 und 12.15 Uhr, im Heinrich-Buff-Ring beschädigt. Offenbar war ein anderes Auto beim Ein- oder Ausparken gegen den Fabia gekommen und einen Schaden von 1.000 Euro verursacht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Heuchelheim: Gegen Fahrertür gekommen und geflüchtet

In der Ludwig-Rinn-Straße kam es am Montag, zwischen 07.15 und 19.45 Uhr, zu einer Unfallflucht. Bei dem Unfall wurde ein BMW an der Fahrerseite beschädigt. Der PKW stand in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz einer Firma. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

