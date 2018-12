POL-GI: Pressemeldung vom 05.12.2018: Grünberg: 39 - Jähriger an Bundesstraße zusammengeschlagen

Gießen (ots) - Bereits Ende letzter Woche kam es entlang der Bundestraße zwischen Seenbrücke und Stockhausen zu einem Angriff auf einen 39 - Jährigen. Der Mann war zu Fuß auf einem Weg neben der Bundestraße unterwegs, als die ihm vier Unbekannten ihn mit Eisenstangen attackierten. Während des Angriffs konnte er eine der Eisenstangen von einem Angreifer entreißen.- Die Unbekannten sollen dann in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Es soll sich um Personen handeln, die alle sehr schmal und etwa 170 Zentimeter groß waren. Die Personen sollen einen ausländischen Akzent gehabt haben. Bei der Anzeigenerstattung am Mittwoch (05.12.2018) teilte der Geschädigte den Beamten mit, dass der Angriff entweder am Mittwoch oder Donnerstag, gegen 17.30 Uhr, verübt wurde. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei



E-Mail: poea-gi.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell