POL-GI: Pressemeldung vom 04.12.2018: Linden: Schwerer Unfall auf der A 45 und erhebliche Verkehrsbehinderungen

Gießen (ots) - Nach einem Unfall auf der A 45 kommt es aufgrund einer Vollsperrung zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Ein Laster war gegen 08.35 Uhr in Richtung Dortmund unterwegs. Zwischen dem Gambacher Kreuz und dem Gießener Südkreuz stürzte der Laster im Bereich einer Baustelle aus bislang unbekannter Ursache um und blieb auf der Seite liegen. Alle Spuren in Richtung Dortmund sowie eine Spur in Richtung Hanau waren blockiert.

Der Laster, der große Mengen des geladenen Bauschutts und Betriebsstoffe verlor, muss in den nächsten Stunden aufgerichtet und abgeschleppt werden. Die betroffenen Fahrspuren sind gesperrt. Aufgrund dieser Sperrungen kommt es derzeit zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Bergungsarbeiten dauern voraussichtlich noch mehrere Stunden an.

Die Unfallaufnahme dauert noch an.

Aktuell kommt es zu einem Einsatz eines Rettungshubschraubers im Bereich der Unfallstelle. Grund dafür ist ein medizinischer Notfall einer Person, die sich im Stau befindet.

Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter der Rufnummer 06033 - 7043 5010.

