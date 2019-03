Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrer eines Transporters flüchtete von der Unfallstelle

Der Fahrer eines roten Kleinwagens wird als Zeuge gesucht

Heinsberg-Randerath (ots)

Am Freitag (1. März) vernahmen Anwohner der Straße Heerweg gegen 4.10 Uhr einen lauten Knall. Bei der Nachschau stellten sie fest, dass ein Verkehrszeichen sowie ein Betonpfeiler an der Einmündung Heerweg/Buschstraße/Himmericher Weg beschädigt waren und über den Buschweg entfernte sich ein weißer Kleintransporter von der Unfallstelle. Die Zeugen riefen die Polizei und die Beamten fanden am beschrieben Ort zusätzlich verschiedene Fahrzeugteile und das Kennzeichen des weißen Transporters. Im Rahmen der Ermittlungen konnten sie den Fahrer und den im Frontbereich stark beschädigte Wagen in Geilenkirchen ausfindig machen. Da der 24-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Bei der Anzeigenaufnahme sprachen die Zeugen auch von einem roten Kleinwagen, vermutlich ein Opel Corsa, dessen Fahrer langsam am Straßenrand des Buschweges fuhr, um den in Schlangenlinien fahrenden weißen Transporter vorbei zu lassen. Die Polizei bittet diesen Fahrer sowie weitere Zeugen des Unfalls sich zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

