Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeieinsätze am "Altweiberdonnerstag"

Kreis Heinsberg (ots)

Der Karnevalsauftakt verlief für die Polizei eher ruhig. An vielen Orten im Kreis wurde gefeiert, doch gab es nur wenige Anlässe, die ein polizeiliches Einschreiten notwendig machten. Bis in den Freitagmorgen hinein gab es 17 karnevalsbedingte Einsätze. Dabei mussten 16 Platzverweise ausgesprochen werden. Fünf Personen wurden aus alkoholbedingten Gründen bzw. zur Durchsetzung von Platzverweisen in Gewahrsam genommen.

Weiter sind vier Körperverletzungsdelikte angezeigt worden, bei denen sechs Personen leichte Verletzungen davontrugen.

Auch verschiedene Sachbeschädigungen wurden kreisweit angezeigt.

Auf dem Bahnhofsgelände am Konrad-Adenauer-Platz in Erkelenz gerieten gegen 19 Uhr verschiedene Personengruppen in Streit und trugen diese Auseinandersetzung auch mit körperlicher Gewalt aus. Dabei wurden nach Zeugenangaben auch Knüppel und Messer eingesetzt. Nach bisherigen Feststellungen sind zwei junge Männer offensichtlich durch Schnitte oberflächlich leicht verletzt worden. In diesem Zusammenhang wurden Personen in Gewahrsam genommen und Platzverweise ausgesprochen. Die Ermittlungen zu den Tätern und Geschädigten dauern zurzeit noch an. Außerdem wurden mehrere Personen, die sich den Maßnahmen der Polizisten widersetzten, angezeigt.

Im Kreisgebiet sind auch verschiedene Personen- und Verkehrskontrollen durchgeführt worden. Dabei fielen zwei Autofahrer auf, die ihr Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol führten. Sie erhielten eine Anzeige und es wurden Blutproben entnommen.

