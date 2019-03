Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Erkelenz (ots)

In ein Haus an der Tenholter Straße brachen unbekannte Täter am Abend des 28. Februar (Donnerstag) ein. Zwischen 18.30 Uhr und 0.15 Uhr (1. März) wurde ein Fenster des Gebäudes aufgehebelt und anschließend die Wohnung durchsucht. Nach ersten Feststellungen sind eine Herrentasche samt Bargeld sowie Ausweispapiere und mehrere Weinflaschen mitgenommen worden.

