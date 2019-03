Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pflanzkübel entwendet

Selfkant-Wehr (ots)

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am 28. Februar (Donnerstag), wie gegen 14.55 Uhr ein gelber Kleinwagen mit gelben Kennzeichen vor einem Haus an der Landstraße anhielt. Anschließend stiegen eine Frau und ein Mann aus. Sie gingen zu dem Gebäude, nahmen zwei im Vorgarten stehende Pflanzkübel an sich und luden diese in ihren Wagen. Anschließend fuhren sie mit ihrer Beute in Richtung Süsterseel davon. Die Frau wurde als etwa 40 Jahre alt mit braunen, mittellangen Haaren, die zu einem Zopf gebunden waren, beschrieben und hatte eine kräftige Statur. Ihr Begleiter war etwa 170 cm groß, ungefähr 50 Jahre alt und trug eine rot/blaue Wollmütze. Weitere Zeugen dieses Vorfalls oder Personen, die Angaben zu den beiden gesuchten Personen bzw. ihrem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0, zu melden.

