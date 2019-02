Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Garage und Wohnhaus

Heinsberg-Scheifendahl (ots)

Zunächst warfen unbekannte Täter am Donnerstag (28. Februar) gegen 3.30 Uhr ein Fenster der Garage eines Hauses an der Straße Scheifendahl ein. Dabei wurde auch der darin abgestellte Pkw beschädigt. Anschließend gelang es ihnen durch die Garage gewaltsam in das Wohnhaus einzudringen. Bei dem Einbruch wurde die Alarmanlage ausgelöst, so dass die Täter nach ersten Erkenntnissen ohne Beute flüchteten.

