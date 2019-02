Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorradfahrer erlitt beim Zusammenstoß mit einem Pkw schwere Verletzungen

Waldfeucht-Selsten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Anton-Laumen-Straße/Landstraße 228/Drenkstraße wurde am Mittwochnachmittag (27. Februar) ein Motorradfahrer schwer verletzt. Gegen 15.45 Uhr befuhr der 53-jährige Mann aus Susteren (Niederlande) mit seinem Zweirad die Landstraße 228 in Richtung Heinsberg. Zu dieser Zeit war auch ein 78-jähriger Mann aus Heinsberg mit seinem Pkw auf der Anton-Laumen-Straße in Richtung der Landstraße 228 unterwegs. Als der Heinsberger die Landstraße geradeaus in Richtung Drenkstraße mit seinem Wagen überquerte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Kradfahrer. Der Niederländer stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Heinsberger blieb unverletzt. Zur Rettung des Verletzten, Aufnahme des Verkehrsunfalls und Räumung der Unfallstelle musste der Kreuzungsbereich für eine Stunde komplett gesperrt werden.

