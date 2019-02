Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand einer Lagerhalle

Erkelenz (ots)

Am Dienstag, 26. Februar, wurde die Polizei gegen 21 Uhr zum Brand einer Lagerhalle an der Neusser Straße gerufen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Es entstand Gebäudeschaden in bislang unbekannter Höhe. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.

