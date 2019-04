Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht auf der B 10

Birkweiler (ots)

Am 19.04.2019, 11:25 Uhr ereignete sich auf der B 10, Fahrtrichtung Pirmasens, kurz vor der Anschlussstelle Birkweiler ein Verkehrsunfall. Aufgrund hohem Verkehrsaufkommens sollte das Reißverschlussverfahren angewendet werden. Ein schwarzer Mercedes wechselte von der linken auf die rechte Fahrspur. Ein silberfarbener Hyundai welcher gerade auf der rechten Spur beschleunigte streifte den Mercedes und setzte seine Fahrt fort. Der Hyundai konnte erst bei Hinterweidenthal durch eine Streife gestoppt werden. Der flüchtige Fahrer musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen, da er in Deutschland keinen Wohnsitz hat. Bezüglich der Unfallursache beschuldigen sich die Beteiligten gegenseitig. Zeugenhinweise an die Polizei in Edenkoben unter 06323-9550.

