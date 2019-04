Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pferd verletzt

Kirrweiler (ots)

Nutzer einer Pferdekoppel im Soderweg teilten am Freitagmorgen mit, dass ihnen Pferde ausgebüxt seien. Eins der Pferde hatte eine Verletzung an beiden Oberlidern. Aufgrund der Gesamtumstände kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Verletzungen mutwillig herbeigeführt wurden. Zeugen, die in der Nacht auf Freitag in dem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/9550 in Verbindung zu setzen.

