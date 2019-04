Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad; Motorradfahrerin verletzt

Holzminden (ots)

Am Samstag kam es in Boffzen gegen Mittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 19-Jähriger aus Oberhof wollte mit seinem Pkw VW aus der Bahnhofstraße kommend nach links in die Straße "Sollingtor" abbiegen. Dabei übersah er die entgegenkommende 57-Jährige aus Neuenkirchen auf ihrer Suzuki. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Motorradfahrerin stürzte und sich am Bein verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

