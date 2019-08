POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Polizeiinspektion Goslar

Am Montag, den 19.08.2019, zwischen 07.30 Uhr und 07.45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Busfahrer beim Einbiegen von der Breite Straße in die Deilichstraße mit seinem Bus einen in der rechten Parkbox parkenden Pkw VW Golf. Der Busfahrer bemerkte den Anstoß wohl nicht und setzte seine Fahrt zur Deilichschule fort. Am geparkten Pkw Golf entstand ein Schaden von ca. 1200,- Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

