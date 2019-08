Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Heinzenhausen (ots)

Ein roter PKW, vorne etwas tiefer geformt, ist einer 19-jährigen Autofahrerin am Mittwochmorgen, auf der B 270, auf der Straßenmitte entgegengekommen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte die junge Frau nach rechts. Am Bordstein anschlagend platze der Reifen. Sie konnte zwar gefahrenlos anhalten, jedoch war der Unfallverursacher derweil in Richtung Lauterecken weitergefahren. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Ortsumgehung Heinzenhausen um 11:05 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Unfallgeschehen, insbesondere auch zum unfallbeteiligten Fahrzeug und dessen Führer unter Telefon-Nummer 06382 9110.

