Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Artenvielfalt der Region bei Verkehrsunfällen

Lauterecken (ots)

Nicht immer sind es Rehe mit denen die Verkehrsteilnehmer auf den Straßen kollidieren. Am frühen Dienstagmorgen (05:15 Uhr) erwischte ein PKW-Fahrer zwei Frischlinge auf der L 375 zwischen Merzweiler und Langweiler. Am PKW entstand ein geringer Schaden; die beiden Tiere sprangen weiter ins Gelände. Um 05:45 Uhr querte in Lauterecken an der Bordmühle ein Fuchs die B 270 und wurde dabei von einem PKW erfasst. Das Tier verendete an der Unfallörtlichkeit. Die vordere Stoßstange des Wagens wurde verformt. Um 07:05 Uhr erfasste eine junge Autofahrerin bei Rothselberg einen Fasan. Am PKW entstand leichter Sachschaden. Das Tier war nicht aufzufinden. In der Nacht zum Mittwoch erfasste ein PKW auf der B 420 bei Medard ein ausgewachsenes Wildschwein. Das Tier verendete am Fahrbahnrand. Der Schaden im Frontbereich des Fahrzeuges wurde auf 3.000 Euro geschätzt.

