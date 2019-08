Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit 99 Jahren Heimfahrt frei

Lauterecken (ots)

Die Streife hat am Montagnachmittag eine 99-jährige Frau nach Hause gefahren. Sie war bei der aktuellen Hitze zu Fuß in der Hauptstraße unterwegs. Trotz ihres Alters machte sie einen klaren und orientierten Eindruck. Eigentlich wollte sie mit dem Bus zu ihrem zehn Kilometer entfernten Wohnort fahren. Sie konnte jedoch absehen, dass sie den Bahnhof nicht mehr rechtzeitig erreichen wird. In Höhe der Polizeiinspektion erkundigte sie sich nach einer Mitfahrgelegenheit. Die angesprochene Frau ging für sie in das Dienstgebäude gegenüber und traf dort auf offene Ohren. Die 99-Jährige begrüßte den Fahrservice und begeisterte auf der Fahrt die "jungen Polizisten" mit Geschichten aus ihrem Leben.

