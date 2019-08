Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Von der Fahrbahn abgekommen

Odenbach (ots)

Mit der Beifahrerseite seines Wagens hat ein junger Autofahrer in der Nacht zum Mittwoch die Schutzplanke gestreift. Der Schaden an der Planke ist überschaubar, am Auto werden die Beschädigungen auf 5.000 Euro geschätzt. Der 23-Jährige war um Mitternacht von Medard in Richtung Odenbach unterwegs. Am Ortseingang von Odenbach war er in der dortigen Linkskurve vermutlich zu schnell und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Mit einem platten Reifen fuhr er noch bis zur Bushaltestelle weiter was den Schaden noch erhöht haben dürfte.

