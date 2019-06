Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Festnahme aufgrund internationalen Haftbefehl

Bad Schandau / Bad Gottleuba (ots)

Am Samstag (15.06.2019) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel auf dem Bahnhof Bad Schandau einen tschechischen Staatsangehörigen (41). Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der 41-Jährige aufgrund eines internationalen Haftbefehls zur Festnahme ausgeschrieben ist. Der 41-Jährige wurde durch die Tschechische Republik aufgrund verschiedener Delikte (Diebstahl, Fälschung von Zahlungsmitteln, Sachbeschädigung) gesucht. Bei der Durchsuchung fanden die Bundespolizisten noch 1,9 Gramm Methamphetamin versteckt im Mund des Mannes. Der 41-Jährige, welcher in Deutschland wegen ähnlicher Delikte bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde am Sonntag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt und anschließend im Rahmen der Auslieferungshaft an die JVA Dresden überstellt.

Bereits am Tag zuvor kontrollierten die Beamten in der Ortslage Cotta einen rumänischen Staatsangehörigen, welcher wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe (650,- Euro) verurteilt wurde, diese aber nie bezahlt hatte. Nachdem er die noch offene Geldstrafe beglichen hatte, konnte 34-Jährige seine Reise fortsetzen.

Auf der A17 bei Breitenau überprüften die Bundespolizeien am Sonntag (16.06.2019) einen 26-jährigen rumänischen Staatsangehörigen. Bei ihm stellte sich heraus, dass er wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt wurde. Nachdem der 26-Jährige die noch offene Geldstrafe (320,- Euro) bezahlt hatte, konnte auch er seine Fahrt fortsetzen.

