Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeug überschlagen

Stuttgart-Süd (ots)

Ein 23 Jahre alter Fahrer eines Hyundai ist am Donnerstagabend (13.06.2019) in der Leonberger Straße mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mit dem Fahrzeug überschlagen. Er sowie sein 25 Jahre alter Beifahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurden von Rettungskräften vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Der 23-Jährige befuhr gegen 23.00 Uhr die Leonberger Straße vom Schattenring kommend in Richtung Innenstadt. In einer Rechtskurve kam er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern und das Fahrzeug drehte sich noch auf der Fahrbahn. Im weiteren Verlauf des Unfalls kam der Wagen von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro, der Wagen musste abgeschleppt werden. Die Leonberger Straße war während der Bergungsarbeiten gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

