Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unfallflucht in Boppard-Buchholz

Boppard (ots)

Am Montag Morgen, gegen 08:00 Uhr, kam es in Boppard-Buchholz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer Kleinwagen, evtl. Peugeot 206, missachtete an der Einmündung Rhein-Mosel-Straße / Am Heidepark die Vorfahrt und touchierte einen vorbeifahrenden Pkw. Die unfallverursachende Fahrzeugführerin verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Boppard (Tel.: 06742 809-0).

