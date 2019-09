Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020919-804: Gefahrguttransporter verunfallt

Nümbrecht (ots)

Beim Abbiegen auf die Oberwiehler Straße in Nümbrecht-Gaderoth ist am Montagmorgen (2. September) der Anhänger eines Heizöltransporters in Schieflage geraten und umgestürzt. Der Tank des Anhängers blieb zwar dicht, aus einer beschädigten Leitung liefen aber nach bisherigen Erkenntnissen etwa 100 Liter Öl aus; ein Teil des Öls gelangte in einen Kanalschacht, weshalb nicht nur die Feuerwehr sondern auch die Untere Wasserbehörde vor Ort erschien. Die Oberwiehler Straße ist seit 11.15 Uhr für den Verkehr gesperrt. Wann sie wieder freigegeben werden kann, ist zurzeit noch unklar.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell