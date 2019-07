Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl aus Sportverein

Zwischen Dienstag, 02. Juli 2019, 21.30 Uhr und Mittwoch, 03. Juli 2019, 11.30 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in Räumlichkeiten des Sportvereines am Waldstadion in der Straße Zum Walde ein und entwendete Getränke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

Ramsloh - Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 03. Juli 2019, wurde um 14.35 Uhr auf der Hauptstraße ein 22-jähriger Rollerfahrer aus dem Saterland kontrolliert. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der Mann nicht über eine Fahrerlaubnis verfügte. Des Weiteren ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 03. Juli 2019, kam es um 10.45 Uhr an der Kreuzung der Ellerbrocker Straße und Emsstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Friesoythe übersah eine bevorrechtigte 15-jährige Radfahrerin aus Friesoythe, sodass es zum Zusammenstoß kam. Hierdurch wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell