Cappeln - Pkw-Trailer gestohlen

Zwischen Sonntag, 30. Juni 2019, 00.00 Uhr und Mittwoch, 03. Juli 2019, 14.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Pkw-Trailer im Wert von 3000 Euro, der in der Straße Zum Darrenkamp abgestellt war. Das litauische Kennzeichen lautet FG741. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel. 04478-1555) entgegen.

Emstek/Garthe - Brand eines Feldes

Am Mittwoch, 03. Juli 2019, geriet um 11.43 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ein Feld am Burgweg auf einer Fläche von etwa 20x20 m in Brand. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden.

Molbergen - Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Am Mittwoch, 03. Juli 2019, kam es um 16.00 Uhr auf der Straße Zum Gewerbegebiet zu einem Verkehrsunfall. Eine 28-jährige Pkw-Fahrerin aus Barnstorf wollte von einem Grundstück nach links auf die Straße Zum Gewerbegebiet auffahren. Hierbei übersah sie eine 58-jährige Pkw-Fahrerin aus Molbergen und ihren 58-jährigen Beifahrer. Es kam zum Zusammenstoß durch den die Frau aus Barnstorf und der Mann aus Molbergen leicht verletzt wurden. An den Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 11500 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Am Mittwoch, 03. Juli 2019, kam es um 17.35 Uhr auf der Bürgermeister-Winkler-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Werlte beabsichtigte mit ihrem Wagen rückwärts zu fahren. Hierbei übersah sie einen 12-jährigen Radfahrer, der hinter ihr hielt. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Junge leicht verletzt wurde. Außerdem wurde das Fahrrad beschädigt.

