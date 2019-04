Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Motorradfahrer fährt auf geparkten PKW auf

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots)

Am 01.04.2019 gegen 21:10 Uhr kam es in der Hauptstraße in Rheingönheim zu einem Alleinunfall eines 51-jährigen Motorradfahrers. Dieser bog zuvor vom Hohen Weg kommend nach links in die Hauptstraße ein und kollidierte dort kurze Zeit später mit einem ordnungsgemäß geparkten PKW. Warum der Kradfahrer auf das geparkte Fahrzeug auffuhr, wird noch ermittelt. Der Kradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der Straßenabschnitt war für ca. 2 Std für Aufräumarbeiten gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 10.000,- EUR.

