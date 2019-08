Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Suche nach flüchtigen Personen nach Verkehrsunfall

Ötigheim (ots)

Am Samstagnachmittag, 24.08.2019, ereignete sich kurz vor 17:00 Uhr auf der K3718 zwischen Ötigheim und der B36 ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 EUR. Ein Mini Cooper One war zunächst von der Fahrbahn abgekommen und anschließend mit einem Mercedes kollidiert. Im Anschluss entfernten sich zwei männliche Personen unerlaubt zu Fuß in nördliche Richtung von der Unfallstelle. Aufgrund des Unfallhergangs war nicht auszuschließen, dass sich die flüchtigen Personen erheblich verletzt haben, weshalb diese unter anderem mit einem Polizeihubschrauber gesucht wurden. Zur Klärung des Unfallhergangs, insbesondere der Feststellung des Fahrers des schwarzen Mini Coopers werden Zeugen - insbesondere bislang unbekannte Ersthelfer vor Ort - gebeten sich mit dem Polizeirevier Rastatt (Tel. 07222 761120) in Verbindung zu setzen.

