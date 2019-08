Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Von der Fahrbahn abgekommen

Gaggenau (ots)

Drei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren waren am frühen Sonntagmorgen auf dem Heimweg von Gaggenau in Richtung Gernsbach. In Höhe der Ausfahrt Schlotteräxt musste der 19-jährige Fahrer des Peugeot 206 einem Tier ausweichen. Er kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanken. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Die drei Männer blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme wurde beim Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkotest ergab rund 0,7 Promille. Eine Blutentnahme war die Folge. Seinen Führerschein musste der Mann abgeben. /Br

