Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Presse-Erstmeldung: Aktueller Dachstuhlbrand

Simmern/Hunsrück (ots)

Am heutigen Dienstag ist es gg. 13:15 Uhr zu einer Alarmauslösung wegen eines Dachstuhlbrandes in der Kirchgasse 1, Simmern gekommen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nur bekannt, dass es sich um ein unbewohntes Haus handelt, in dem zur Zeit Renovierungsarbeiten stattfinden. Zur Brandursache können noch keine Aussagen getroffen werden. Es folgen aktuelle Maßnahmen zur Verkehrsumleitung im Bereich der angrenzenden Koblenzer Straße. Im Einsatz ist die Feuerwehr und die Polizei aus Simmern.

