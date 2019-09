Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nachtrag zum gestrigen Dachstuhlbrand in Simmern: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Simmern/Hunsrück (ots)

Am gestrigen Dienstag, 10.09.2019 kam es gg. 13.15 Uhr zu einer Alarmauslösung wegen eines Dachstuhlbrandes in Simmern, Kirchgasse 1(ehemaliges, altes Rathaus). Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit von Brandstiftung auszugehen. Die Polizei Simmern fragt jetzt nach Zeugen, welche im Verlauf des Dienstagvormittag/-mittag im Bereich der Kirchgasse verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Simmern unter 06761/921-0

Rückfragen bitte an:

Polizei Simmern

Telefon: 06761/921-210

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



