Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Polizeidirektion Lübeck-Ostholstein / Tödliche Unfälle an Ostholsteins Stränden - Fortschreibung 2

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Lübecker Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck

Zu den bereits gemeldeten tödlichen Unfällen an Ostholsteinischen Stränden vom Wochenende muss ein weiteres Opfer hinzugefügt werden.

Am Samstagnachmittag (27.07.) wurde eine 53-jährige Frau aus dem Landkreis Lüneburg leblos aus dem Wasser gezogen. Sie ist am gestrigen Donnerstag (01.08.) im Krankenhaus verstorben.

Ihr Ehemann, der am 27.07. noch aus eigener Kraft aus dem Wasser gekommen und dann am Strand zusammengebrochen war, war bereits am 30. Juli 2019 in einem Lübecker Krankenhaus verstorben.

Die Ermittlungen zu beiden Todesfällen werden bei der Kriminalpolizeistelle Oldenburg in Holstein geführt.

Nachfragen zu diesem Sachverhalt sind zu richten an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck Stefan Muhtz, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

