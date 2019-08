Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt / Unfall mit Verleih-E-Scooter

Lübeck (ots)

Am gestrigen Donnerstag (01.08.) wollte gegen 17:45 ein 37-jähriger Lübecker vom Pergamentmachergang in Richtung Schildstraße/Aegidienstraße einbiegen und übersah offenbar einen 22-jährigen Erfurter mit seinem Leih-E-Scooter. Es kam zum Zusammenstoß. Der 22-jährige fuhr verbotswidrig auf dem Gehweg. Unberechtigt befand sich noch eine 19-jährige Ostholsteinerin auf dem Fahrzeug. Die beteiligten Personen wurden nicht verletzt. Am Pkw entstanden Dellen und Lackschäden.

