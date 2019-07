Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Wanderer gegen Autofahrer, Hinweise erbeten

Forbach (ots)

Zu einem unangenehmen Zusammentreffen kam es am Sonntagmittag kurz vor 16:30 Uhr in der Klammstraße beim Schützenhaus. Ein circa 45 bis 50 Jahre alter Wanderer hatte einen 50-jährigen Autofahrer nach dem Weg nach Herrenwies gefragt. Nachdem er bereitwillig Auskunft erhielt, warf der Wandersmann mehrere größere Äste vor das Fahrzeug. Zu guter Letzt schlug er mit seinem Wanderstock unvermittelt auf die Motorhaube des Wagens und machte sich dann aus dem Staub. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 600 Euro. Die Polizei erbittet Hinweise auf den Wanderer an das Polizeirevier Gaggenau unter Telefon: 07225 9887-0.

