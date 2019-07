Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Zeugen gesucht

Achern (ots)

Wie am Montagmorgen beim Polizeirevier Achern schriftlich zur Anzeige gebracht wurde, kam es in dem Zeitraum vom Donnerstag, 25.07. bis Freitag, 26.07. zu einer Sachbeschädigung an dem örtlichen Rathaus. An dem behindertengerechten Seiteneingang wurde die dort angebrachte LED-Beleuchtung teilweise herausgerissen und beschädigt. In dem Zeitraum vom 27.07. bis 28.07. wurde diese dann von der bisher unbekannten Täterschaft komplett entfernt. Der entstandene Sachschaden liegt in etwa zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Sachdienliche Hinweise werden beim Polizeirevier Achern unter der Telefonnummer 07841/70660 entgegengenommen. /gü

