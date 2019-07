Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Transporter mit Originalschlüssel gestohlen -Nachtragsmeldung-

Bühl (ots)

Der Diebstahl eines Transporters am Freitagvormittag in der Straße 'Hüfflischer Hof' dürfte vor der Aufklärung stehen. Das gesuchte Fahrzeug ist bereits am Freitagnachmittag im Bereich Robert-Koch-Straße/Karl-Fanz-Straße wieder aufgetaucht und konnte nach einem Zeugenhinweis, auf den ersten Blick unbeschadet, sichergestellt werden. Der Citroen befindet sich mittlerweile wieder bei seinem Eigentümer. In der darauffolgenden Nacht geriet ein 13 Jahre alter Junge in Altschweier in den Fokus einer Streife des Polizeireviers Bühl. Mitunter infolge der fortgeschrittenen Uhrzeit wurde das Kind gegen 3:30 Uhr einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte der Originalschlüssel des tags zuvor gestohlenen Transporters bei dem 13-Jährigen aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Junge seinen Eltern übergeben. Ob der Verdächtige das entwendete Fahrzeug auch tatsächlich gesteuert hatte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Ursprungsmeldung vom 26.07.2019, 16.07 Uhr

Bühl - Transporter mit Originalschlüssel gestohlen, Hinweise erbeten

Ein bislang unbekannter Dieb hat sich am Freitagvormittag unbemerkt in den Personalbereich einer Gaststätte in der Straße 'Hüfflischer Hof' geschlichen und dort zwischen 7 Uhr und 10:45 Uhr einen Fahrzeugschlüssel für einen weißen Transporter der Marke Citroen, Typ Jumpy mit Offenburger Zulassung entwendet. Der Originalschlüssel verschaffte dem Unbekannten ungehinderten Zugang zu dem 3,5-Tonner, welcher im Bereich des Lokals abgestellt war. Seither fehlt von dem Fahrzeug im Wert von rund 20.000 Euro jede Spur. Der Transporter ist mit einer sehr auffälligen Werbeschrift für eine Gin-Marke versehen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum aktuellen Standort des Citroen geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer: 07223 99097-0 an die Beamten des Polizeireviers Bühl.

