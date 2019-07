Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Heftiger Streit wegen Internetanschluss

Forbach (ots)

Wegen einem mutmaßlich abgeschalteten Internetzugang kam es am Sonntagabend zwischen zwei Männern in der Landstraße zu einem Streit. Im Verlauf des Streites soll ein 20-Jähriger einen 28-Jährigen, den er für das Abschalten des Internetzugangs verantwortlich machte, beleidigt haben. Dieser soll dann mit einen Baseballschläger auf den 20-Jährigen eingeschlagen haben, wobei dieser hierbei so schwer verletzt wurde, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Den 28-Jährigen erwartet nunmehr eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Den Jüngeren erwartet eine Strafanzeige wegen Beleidung. /ag

