Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Fußgänger verletzt

Rastatt (ots)

Am Sonntagabend gegen 21:45 Uhr wurde in der Ottersdorfer Straße kurz vor dem Ortsende ein Fußgänger von einem stadtauswärts fahrenden Mercedes erfasst und leicht verletzt. Der Fußgänger hatte mutmaßlich mit seinem mitgeführten unbeleuchteten Fahrrad zuvor die Straße gequert und soll aus bislang unbekannten Gründen wieder umgekehrt sein. Hierbei wurde das Fahrrad vom Pkw touchiert so dass der Fußgänger zu Fall kam. Der Fußgänger kam zur ambulanten Behandlung ins nächste Krankenhaus. Da ein durchgeführter Alkoholtest beim 52-jährigen Autofahrer einen Wert von circa 0,7 Promille ergab wurde von den Beamten des Reviers Rastatt die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Den Mercedes Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. /ag

