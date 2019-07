Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Alkoholisiert am Steuer

Offenburg (ots)

Gleich zwei Fahrer müssen sich seit dem frühen Montagmorgen mit Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr auseinandersetzen. Zunächst war gegen 1 Uhr ein 55 Jahre alter Peugeot-Lenker in der Offenburger Straße in Elgersweier einer Kontrolle unterzogen worden. Ein Alkoholtest ergab bei ihm eine Alkoholisierung von rund 1,3 Promille. Kaum eine Stunde später war ein 32-jähriger VW-Fahrer mit seinem Caddy in der Offenburger Heinrich-Hertz-Straße ebenfalls in eine Kontrolle geraten. Auch ihm attestierte ein Test über ein Promille Alkohol im Blut. Beide Fahrer mussten eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sehen einer Anzeige entgegen.

