Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim - Gesangbücher in Kirche angebrannt, Zeugen gesucht!

Kippenheim (ots)

Nachdem am Samstag in der Kirche in der Bahnhofstraße Gesangbücher angebrannt wurden, sind die Beamten des Polizeireviers Lahr nun auf der Suche nach weiteren Zeugen. Vermutlich zwischen 17 Uhr und 19:30 Uhr wurden in der unverschlossenen Kirche eine Reihe dieser Bücher in einem Regal durch Unbekannte in Brand gesteckt. Zeugen bemerkten dies und verständigten daraufhin die Polizei. Die Streifenbesatzung des Polizeireviers Lahr konnte den Brand löschen und hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer am Samstagnachmittag verdächtige Wahrnehmungen in und um die Kirche gemacht hat, wendet sich mit seinen Hinweisen unter der Telefonnummer 07821 277-0 an die Beamten des Polizeireviers Lahr.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell