Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Schlafend bestohlen

Durmersheim (ots)

Am Samstagabend entwendete ein bislang unbekannter Mann zwischen 22:30 Uhr und 23 Uhr einen Geldbeutel aus einem Wohnzimmer in der Würmersheimer Straße. Die Wohnungsinhaberin war beim Fernsehen bei offenstehender Terrassentür eingeschlafen und nahm im Halbschlaf einen Mann im Wohnzimmer wahr, dachte aber, dass es sich hierbei um ihren Sohn handelte. Der Diebstahl wurde erst am Sonntagvormittag festgestellt, nachdem der Geldbeutel im Bereich eines Kleintierzuchtvereins in Durmersheim aufgefunden worden war und die Beamten des Reviers Rastatt, nach Verständigung durch den Auffinder gegen 08:50 Uhr, die Wohnanschrift der Geschädigten aufsuchten. Der Täter soll circa 30 Jahre alt gewesen und mit einem grauen Kapuzenpullover mit auffällig weißen Bändern bekleidet gewesen sein. Die Beamten des Polizeipostens Bietigheim haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon: 07222 761-0. /ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell